Зе Луиш: Пришло время ставить перед собой новые цели (видео)

«Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырех лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.
Думаю, это был важный шаг – как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу.
Сейчас испытываю смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол он такой, нужно продолжать идти дальше», – заявил игрок.
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