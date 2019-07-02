Зе Луиш: Пришло время ставить перед собой новые цели (видео) Футболист помог столичному клубу выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

Сегодня, 2 июля, нападающий Зе Луиш перешел из московского «Спартака» в «Порту». Перед отъездом в расположение новой команды игрок пообщался с пресс-службой красно-белых.

«Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырех лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.

Думаю, это был важный шаг – как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу.

Сейчас испытываю смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол он такой, нужно продолжать идти дальше», – заявил игрок.