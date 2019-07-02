В дебютном матче Глушакова «Ахмат» разгромил «Штурм» - Советский спорт
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02 июля 2019 21:41Футбол

В дебютном матче Глушакова «Ахмат» разгромил «Штурм»

Футболисты «Ахмата» переиграли австрийский «Штурм» в контрольном матче со счетом 3:0.

В составе грозненской команды голами отметились Аблай Мбенг (34-я минута), Олег Иванов (50) и Апти Ахъядов (83, пен.).

Отметим, что свои первые матчи за «Ахмат» провели Конрад Михалак и Денис Глушаков, появившееся на поле во втором тайме встречи.

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