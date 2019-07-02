В дебютном матче Глушакова «Ахмат» разгромил «Штурм»

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

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Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против Бразилии В ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.

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