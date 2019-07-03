Роман Пилипчук: На исход матча между «Спартаком» и ЦСКА повлияла ошибка арбитра Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук считает, что ошибка арбитра повлияла на результат матча между красно-белыми и ЦСКА в рамках предсезонного турнира в Австрии.

- На исход матча между «Спартаком» и ЦСКА повлияла ошибка арбитра. Удаление Набабкина сказалось на игре обеих команд. Болельщики, которые так долго ждали этого дерби, к сожалению, смогли насладиться футболом только в первые 45 минут матч, - цитируют Пилипчука «Известия».

Напомним, что «Спартак» в первом матче турнира уступил «Ростову» (0:2), а во втором обыграл ЦСКА (3:1). В матче 3-го тура красно-белые сыграют против «Краснодара», одержавшего победы над ЦСКА (1:0) и «Ростовом» (3:0).

Ранее защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал решение арбитра удалить его за стычку с форвардом красно-белых Луисом Адриано в контрольном матче со «Спартаком».