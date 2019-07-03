Лионель Скалони: Мне не понравилось судейство в сегодняшней встрече с Бразилией Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги полуфинального матча Кубка Америки против сборной Бразилии (0:2).

- Аргентина играла как настоящая большая команда. Не сомневаюсь, что многое можно улучшить, но когда у вас есть такая группа игроков, это становится намного проще.

Сборная Аргентины была той командой, которая действительно заслужила выход в финал Кубка Америки. У этих игроков есть хорошее настоящее и будущее.

Я не хочу это комментировать, но мне не понравилось судейство в сегодняшней встрече. Один из наших футболистов был на газоне, когда соперник забивал второй гол. К тому же мы слышали свисток, - передает слова наставника пресс-служба национальной команды.

Ранее судейство в полуфинальном матче с Бразилией раскритиковал форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Добавим, что в финале турнира сборная Бразилии встретится с победителем матча между командами Чили и Перу, который состоится в 4 июля.