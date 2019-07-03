Полузащитник «Уфы» Безденежных перешел в «Чайку» на правах аренды - Советский спорт
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03 июля 2019 10:55Футбол

Полузащитник «Уфы» Безденежных перешел в «Чайку» на правах аренды

Полузащитник Игорь Безденежных перешел из футбольного клуба «Уфа» в «Чайку».

«Арендное соглашение с «Чайкой» заключили полузащитник «Уфы», вице-чемпион Европы U-19 2015 года Игорь Безденежных и Апти Ахъядов проведший минувший РПЛ в рядах махачкалинского «Анжи», - говорится в сообщении пресс-служба клуба ФНЛ, опубликованном на странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Чайка» стала победителем зоны «Юг» (ПФЛ) и новый сезон начнет в ФНЛ.

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