Источник: УЕФА наложил санкции на тренера «Краснодара» Мусаева

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву находиться на тренерской скамейке в течение года.
По информации источника, такое решение было принято из-за отсутствия у специалиста тренерской лицензии категории Pro.
В мае этого года 35-летний Мусаев получил лицензию категории А, поэтому не может работать главным тренером. В заявке «быков» этот пост занимает Олег Фоменко.
Таким образом, российский специалист не сможет помочь «Краснодару» в матчах Лиги чемпионов. Он будет наблюдать за игрой своей команды с трибун.
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