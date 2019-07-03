Источник: УЕФА наложил санкции на тренера «Краснодара» Мусаева - Советский спорт
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03 июля 2019 15:53ФутболГичунцев Артур

Источник: УЕФА наложил санкции на тренера «Краснодара» Мусаева

В следующем сезоне «быки» дебютируют в Лиге чемпионов.

Дисциплинарный комитет УЕФА запретил наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву находиться на тренерской скамейке в течение года.

По информации источника, такое решение было принято из-за отсутствия у специалиста тренерской лицензии категории Pro.

В мае этого года 35-летний Мусаев получил лицензию категории А, поэтому не может работать главным тренером. В заявке «быков» этот пост занимает Олег Фоменко.

Таким образом, российский специалист не сможет помочь «Краснодару» в матчах Лиги чемпионов. Он будет наблюдать за игрой своей команды с трибун.

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