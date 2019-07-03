Пашалич продлил контракт с «Челси»

Полузащитник Марио Пашалич подписал новый контракт с «Челси», сообщает официальный сайт английского клуба. Новое соглашение заключено до лета 2022 года. Сехон-2019/20 футболист проведет в «Аталанте» на правах аренды.
Хорват выступает за «синих» с 2014 года, однако до сих пор не сыграл за лондонцев ни одного матча. Пашалича пять раз отдавали в аренду – в «Эльче», «Монако», «Милан», «Спартак» и «Аталанту». В минувшем сезоне футболист провел за клуб из Бергамо 42 матча, в которых забил восемь мячей.
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