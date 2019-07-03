Дуглас Сантос летит в Петербург для подписания контракта с «Зенитом» Он может стать пятым бразильцем в истории клуба после Халка, Жулиано, Маурисио и Эрнани.

Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос попрощался с партнерами по команде. Сегодня футболист вылетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать четырехлетний контракт с «Зенитом», утверждает «Чемпионат».

Сине-бело-голубые заплатят за 25-летнего бразильца 12 миллионов евро. Еще три миллиона «динозавры» могут получить в виде бонусов.

В минувшем сезоне Сантос провел за «Гамбург» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и семь голевых передач. На счету футболиста один матч за сборную Бразилии. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом.