Дуглас Сантос летит в Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос попрощался с партнерами по команде. Сегодня футболист вылетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать четырехлетний контракт с «Зенитом», утверждает «Чемпионат».
Сине-бело-голубые заплатят за 25-летнего бразильца 12 миллионов евро. Еще три миллиона «динозавры» могут получить в виде бонусов.
В минувшем сезоне Сантос провел за «Гамбург» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и семь голевых передач. На счету футболиста один матч за сборную Бразилии. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом.
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