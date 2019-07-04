В «Славе» отказались комментировать увольнение грузинских игроков - Советский спорт
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04 июля 2019 13:14ФутболЛипкин Антон

В «Славе» отказались комментировать увольнение грузинских игроков

Илуридзе и Бродзели показали антироссийский жест в матче с «Кубанью».

Регбийный клуб «Слава» отказался комментировать информацию об увольнении двух грузинских игроков команды – Сабы Илуридзе и Реваза Бродзели, которые продемонстрировали антироссийский жест в матче с «Кубанью».

«Никаких комментариев по поводу ситуации с Илуридзе и Бродзели давать не буду, – приводит News.ru слова руководителя пресс-службы клуба Антона Хализова. – Вы видели хотя бы один комментарий представителей Федерации регби России или «Славы» о ситуации с Илуризде и Бродзели? Нет».

Напомним, в матче с «Кубанью» после совершения успешной попытки Илуридзе и Бродзели закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав девушку, которая, участвуя в акциях протеста в Грузии, получила резиновой пулей в глаз.

Антироссийские акции в Тбилиси начались после того, как депутат Государственной думы Сергей Гаврилов провел заседание 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси в кресле спикера парламента.

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