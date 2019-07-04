Арташес Арутюнянц: За каждое оскорбление в адрес болельщиков «Ростова» придется ответить

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил президенту «Чайки» Андрею Чайке, который назвал болельщиков клуба из Ростова-на-Дону больными.
Напомним, болельщики «Ростова» выразили резкое несогласие с тем, что при реализации абонементов «Чайка» объявила сектора 116, 117, 118 «Ростов Арены» своими.
«Вы ошиблись, ребята! Это наш дом! Ваш дом в другом месте», – говорится в заявлении фанатов, на что Чайка заявил, что в клубе не обращают внимания на больных людей.
«Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках, – говорится в заявлении Арутюнянца. – Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие.
Мы разберемся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придется ответить».
Добавим, что вышедшая в ФНЛ «Чайка» будет проводить домашние матчи на «Ростов Арене».
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