Венгерский клуб накажет украинца Габовду за антироссийский пост в инстаграме

Напомним, ранее Габовда анонсировал предстоящий 5 июля контрольный матч против «Краснодара-2» угрозой в адрес российских соперников. «Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1,01» – написал украинец, намекнув, что попытается нанести травму кому-то из оппонентов. Позже запись была удалена, но СМИ успели ее «заскринить».
В клубе, когда мы туда позвонили, об инциденте ничего не знали. А когда проверили публикации, сообщили нам следующее. «Наш клуб осуждает игрока за такой пост в соцсети. Футбол – спорт вне политики. Юрий Габовда не примет участие в игре с «Краснодаром-2», – отметил пресс-офицер клуба «Халадаш» Андрес Пум.
Вскоре сам игрок заявил, что его инстаграм взломали. Тем не менее, как пояснил тот же Пум, санкции остаются в силе. Габовда против краснодарцев 5 июля не сыграет.
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