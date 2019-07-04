Четвертьфиналисты Лиги чемпионов могут попадать в следующий розыгрыш автоматически Нынешний формат турнира несовершенен.

Глава УЕФА Александр Чеферин предложил включать четвертьфиналистов Лиги чемпионов в число участников следующего розыгрыша главного европейского клубного турнира.

По словам функционера, этот шаг позволит небогатым клубам из стран с невысоким рейтингом УЕФА лучше планировать свое будущее.

– Мы должны защищать такие команды, как «Аякс», «Монако» и «Лестер». В сезоне-2018/19 «Аякс» дошел до полуфинала, и теперь им приходится продавать всех, потому что они начинают следующий турнир с третьего квалификационного раунда, и не знают, попадут ли в основной турнир. Не все клубы нуждаются в такой защите, но помощь некоторым командам не будет ошибкой, – приводит слова Чеферина The Times.