Четвертьфиналисты Лиги чемпионов могут попадать в следующий розыгрыш автоматически

Глава УЕФА Александр Чеферин предложил включать четвертьфиналистов Лиги чемпионов в число участников следующего розыгрыша главного европейского клубного турнира.
По словам функционера, этот шаг позволит небогатым клубам из стран с невысоким рейтингом УЕФА лучше планировать свое будущее.
– Мы должны защищать такие команды, как «Аякс», «Монако» и «Лестер». В сезоне-2018/19 «Аякс» дошел до полуфинала, и теперь им приходится продавать всех, потому что они начинают следующий турнир с третьего квалификационного раунда, и не знают, попадут ли в основной турнир. Не все клубы нуждаются в такой защите, но помощь некоторым командам не будет ошибкой, – приводит слова Чеферина The Times.
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