«Спартак» – «Краснодар». Понсе сыграет с первых минут

Тренерский штаб «Спартака» назвал состав на матч предсезонного турнира против «Краснодара».
Красно-белые начнут встречу в следующем составе: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе.
Запасные: Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Умяров, Ломовицкий, Мелкадзе, Гулиев, Луис Адриано, Ташаев, Ананидзе, С. Бакаев, Ещенко.
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