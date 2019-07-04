«Спартак» – «Краснодар». Понсе сыграет с первых минут - Советский спорт
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04 июля 2019 18:09ФутболКоноплев Александр

«Спартак» – «Краснодар». Понсе сыграет с первых минут

Матч пройдет в австрийском Пеллау. Начало – в 19.00 мск.

Тренерский штаб «Спартака» назвал состав на матч предсезонного турнира против «Краснодара».

Красно-белые начнут встречу в следующем составе: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе.

Запасные: Ребров, Баду, Гапонов, Жиго, Маслов, Умяров, Ломовицкий, Мелкадзе, Гулиев, Луис Адриано, Ташаев, Ананидзе, С. Бакаев, Ещенко.

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