Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером - Советский спорт
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04 июля 2019 22:00ФутболКоноплев Александр

Буффон отказался от капитанской повязки и будет играть под 77-м номером

Голкипер поблагодарил Щесны и Кьеллини.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вернувшийся в туринский клуб после года в «Пари Сен-Жермен», будет выступать под 77-м номером.

Под этим номером Буффон играл в «Парме». До этого он выступал с двумя восьмерками на спине, но сменил его после обвинений в оправдании нацизма.

Отмечается, что ветеран отказался от первого номера, под которым играет Войцех Щесны, и от капитанского звания, которое принадлежит Джорджо Кьеллини.

– Я их очень благодарю, но я пришел не отнимать что-то у кого-то, а внести свою лепту. Номер 77 приносил мне удачу в «Парме», он мне нравится, – сказал Буффон.

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