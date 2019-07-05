«Чайка» извинилась перед болельщиками «Ростова» Президент «Чайки» назвал фанатов «Ростова» больными.

«Чайка» опубликовала заявление на официальном сайте клуба, в котором принесла извинения болельщикам «Ростова» за слова президента Андрея Чайки.

Напомним, конфликт между клубами возник после того, как болельщики «Ростова» призвали «Чайку» отказаться от размещения болельщиков на секторах 116, 117 и 118 «Ростов Арены»: «Вы ошиблись, ребята! Это наш дом! Ваш дом в другом месте», – говорилось в заявлении фанатов. На это президент клуба ФНЛ Андрей Чайка назвал их больными.

В свою очередь президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что за каждое оскорбление болельщиков клуба придется отвечать. После этого «Ростов» направил обращение президенту РФС Александру Дюкову, в котором призвал оценить действия представителей «Чайки».

Также накануне прошло совещание, инициированное правительством Ростовской области, в котором приняли участие два клуба, министерство спорта региона, представители силовых структур и руководство «Ростов Арены». По его итогам «Чайка» выступила с заявлением.

«У нас вызывает искреннее разочарование позиция отдельных представителей околофутбольных групп, преследующих иные цели, кроме спортивных. Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная компания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК «Чайка». Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю», – говорится в заявлении.

Напомним, 7 июля дебютант ФНЛ, который будет проводить домашние матчи на «Ростов Арене», примет в первом туре «Чертаново».