«Зенит» проявляет интерес к форварду «Реала»

«Зенит» входит в число претендентов на форварда «Реала» Кристо Гонсалеса, сообщает Marca.
За 21-летнего нападающего борются пять клубов примеры: «Леганес», «Гранада», «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леванте», а также «Айнтрахт» и «Андерлехт». Сам игрок предпочел бы остаться в Испании, однако не исключает ни один из вариантов.
В завершившемся сезоне у Кристо 21 гол в 37 матчах за «Кастилью» в третьем испанском дивизионе. Кроме того, он дебютировал в основной команде «Реала» и в первом же матче забил в ворота «Мелильи» (4:0) в Кубке Испании. В январе форвард впервые сыграл в примере, выйдя на замену в матче с «Бетисом» (2:1). Всего же на его счету четыре матча за «Реал».
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.
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