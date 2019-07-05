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05 июля 2019 13:25ФутболЛипкин Антон

«Паук» объяснил пожелание Булыкину сконцентрироваться

Лидер группы «Коррозия металла» и бывший форвард сборной России стали конкурентами на выборах в Мосгордуму.

Кандидат на выборах в Московскую городскую думу Сергей «Паук» Троицкий объяснил один из пунктов своей программы – пожелание сконцентрироваться бывшему форварду сборной России по футболу Дмитрию Булыкину.

«(В Хорватии) сконцентрированы на баскетбол и футбол, потому что все двухметрового роста, называется, – приводит Sport24.ru слова Троицкого. – В Чечне сконцентрированы на самбо, вольную борьбу – на эту … (ерунду).

А если на все разбрасываться, то, … российский спорт будет в жопе, называется. И поражение Хорватии (на ЧМ-2018) – не футбольное, а политическое. Это пощечина всему нашему обществу, которое поддерживало Сербию в их борьбе».

Напомним, лидер треш-металл группы «Коррозия металла» баллотируется в Мосгордуму по 43-му округу. В июне стало известно, что Булыкин также будет участвовать в выборах как самовыдвиженец по тому же 43-му округу, в который входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. По их итогам на пять лет будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

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