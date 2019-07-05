«Паук» объяснил пожелание Булыкину сконцентрироваться

Кандидат на выборах в Московскую городскую думу Сергей «Паук» Троицкий объяснил один из пунктов своей программы – пожелание сконцентрироваться бывшему форварду сборной России по футболу Дмитрию Булыкину.
«(В Хорватии) сконцентрированы на баскетбол и футбол, потому что все двухметрового роста, называется, – приводит Sport24.ru слова Троицкого. – В Чечне сконцентрированы на самбо, вольную борьбу – на эту … (ерунду).
А если на все разбрасываться, то, … российский спорт будет в жопе, называется. И поражение Хорватии (на ЧМ-2018) – не футбольное, а политическое. Это пощечина всему нашему обществу, которое поддерживало Сербию в их борьбе».
Напомним, лидер треш-металл группы «Коррозия металла» баллотируется в Мосгордуму по 43-му округу. В июне стало известно, что Булыкин также будет участвовать в выборах как самовыдвиженец по тому же 43-му округу, в который входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. По их итогам на пять лет будут избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.
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