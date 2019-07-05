Игнашевич: Адвокат, Слуцкий, Гончаренко – в работе каждого я видел плюсы и минусы Ранее Игнашевич работал в тренерском штабе молодежного состава ЦСКА.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о своем видении футбола в качестве тренера.

«Не копирую ни одного своего тренера, но у многих почерпнул что-то полезное: и у Газзаева, и у Семина, и у Хиддинка, и у Капелло, и даже у Хуанде Рамоса, с которым поработал всего месяц. Адвокат, Слуцкий, Гончаренко – в работе каждого я видел плюсы и минусы.

Дисциплина, как у Капелло, или послабления? Безусловно, должен быть баланс. В команде должна быть дисциплина, но в то же время футболисты не должны чувствовать себя в клетке. Я видел разные подходы: и демократичный, и авторитарный. И стараюсь исходить как из интересов команды, так и из интересов игроков», – заявил Игнашевич.

«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в сезоне-2018/19 первое место в центральной зоне ПФЛ. На будущий сезон клуб сыграет в первенстве ФНЛ.

Напомним, 28 мая ЦСКА сообщил об уходе 39-летнего Игнашевича из клуба. В сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб молодежной команды красно-синих, взявшей золотые медали.