Зе Луиш: И я, и «Порту», хотели, чтобы этот трансфер состоялся По слухам, его переход обошелся клубу в 10 млн евро.

Новичок «Порту» Зе Луиш поделился эмоциями от возвращения в чемпионат Португалии.

«Сегодня сбылась моя мечта. Я очень счастлив. Всегда хотел играть в грандах европейского и португальского футбола. И я, и «Порту», хотели, чтобы этот трансфер состоялся. Собираюсь забить много голов и помочь команде выиграть множество трофеев», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

28-летний нападающий перешел в «Порту» из московского «Спартака». Он дебютировал в российском клубе 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах и помог коллективу выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.

Отметим, что до переезда в РПЛ Зе Луиш выступал за португальские клубы «Брага» и «Жил Висенте».