Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин» 25-летний футболист снова сменит клуб.

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин станет игроком «Зенита», сообщает «Чемпионат». 29 июня футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», подписав с казанцами четырехлетний контракт.

Вероятнее всего речь идет об аренде с правом выкупа.

Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за оренбуржцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.

Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».