Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин станет игроком «Зенита», сообщает «Чемпионат». 29 июня футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», подписав с казанцами четырехлетний контракт.
Вероятнее всего речь идет об аренде с правом выкупа.
Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за оренбуржцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.
Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».
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