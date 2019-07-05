Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин» - Советский спорт
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05 июля 2019 19:54ФутболКоноплев Александр

Источник: Сутормин перейдет в «Зенит». 29 июня он сменил «Оренбург» на «Рубин»

25-летний футболист снова сменит клуб.

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин станет игроком «Зенита», сообщает «Чемпионат». 29 июня футболист перешел из «Оренбурга» в «Рубин», подписав с казанцами четырехлетний контракт.

Вероятнее всего речь идет об аренде с правом выкупа.

Хавбек сборной России в сезоне-2018/19 провел за оренбуржцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.

Сутормин – воспитанник «Спартака» и «Зенита». Ранее он выступал за «Строгино» и Волгарь».

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