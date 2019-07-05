Источник: Баду близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Вольфсбурга» Кенту-Малькольм Баду согласовал условия личного контракта со «Спартаком», сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. В ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.
В прошлом сезоне 22-летний Баду выступал за вторую команду «Вольфсбурга». В 11 матчах он забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Уроженец Берлина с ганскими корнями привлекался в юношеские и молодежную сборные Германии. Добавим, что немец – клиент агентства TZS, которым ранее руководил нынешний гендиректор «Спартака» Томас Цорн.
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