Источник: Баду близок к переходу в «Спартак» Баду впечатлил москвичей.

Полузащитник «Вольфсбурга» Кенту-Малькольм Баду согласовал условия личного контракта со «Спартаком», сообщает журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. В ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.

В прошлом сезоне 22-летний Баду выступал за вторую команду «Вольфсбурга». В 11 матчах он забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Уроженец Берлина с ганскими корнями привлекался в юношеские и молодежную сборные Германии. Добавим, что немец – клиент агентства TZS, которым ранее руководил нынешний гендиректор «Спартака» Томас Цорн.