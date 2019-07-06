Погба принял вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge и открыл две бутылки разом (видео)

Напомним, что Погба получил вызов от 37-летнего шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
При этом француз усложнить трюк, открыв сразу две бутылки. «Спасибо за приглашение», - подписал Погба видео, которое опубликовал в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что летом хавбек «Манчестер Юнайтед» может сменить команду. На полузащитника претендуют итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».
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