Погба принял вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge и открыл две бутылки разом (видео) - Советский спорт
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06 июля 2019 08:26Футбол

Погба принял вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge и открыл две бутылки разом (видео)

Хавбек сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял участие в популярном челлендже, суть которого заключается в том, что нужно открыть бутылку ногой.

Напомним, что Погба получил вызов от 37-летнего шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

При этом француз усложнить трюк, открыв сразу две бутылки. «Спасибо за приглашение», - подписал Погба видео, которое опубликовал в своем Instagram.

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@iamzlatanibrahimovic thanks for the #bottlecapchallenge invite!I’ve just put my pogtouch 😉if you don’t mind 2bottles capchallenge now 😜

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Ранее сообщалось, что летом хавбек «Манчестер Юнайтед» может сменить команду. На полузащитника претендуют итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

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