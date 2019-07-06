Мозгов покинул «Орландо»

Нападающий Тимофей Мозгов отчислен из «Орландо», сообщает официальный твиттер клуба.
Спортсмен получит около 16,7 миллионов долларов.
В минувшем сезоне Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы.
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