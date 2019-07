Мозгов покинул «Орландо»

Нападающий Тимофей Мозгов отчислен из «Орландо», сообщает официальный твиттер клуба.

Спортсмен получит около 16,7 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы.

The Orlando Magic have waived center Timofey Mozgov, President of Basketball Operations Jeff Weltman announced today.



Mozgov did not play in any games with Orlando last season due to a knee injury.