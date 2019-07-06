Мозгов покинул «Орландо» - Советский спорт
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06 июля 2019 22:41ФутболКоноплев Александр

Мозгов покинул «Орландо»

Баскетболист не расстроится.

Нападающий Тимофей Мозгов отчислен из «Орландо», сообщает официальный твиттер клуба.

Спортсмен получит около 16,7 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы.

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