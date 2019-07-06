Месси удален в первом тайме в матче Аргентина – Чили (видео)

Футболист получил прямую красную карточку за стычку с защитником чилийцев Гари Меделем. Оба футболиста были удалены.
На данный момент счет в матче 2:1 в пользу аргентинцев.
Месси на этом турнире сыграл в шести матчах и забил один гол.
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