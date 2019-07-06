Месси удален в первом тайме в матче Аргентина – Чили (видео) - Советский спорт
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06 июля 2019 23:51Футбол

Месси удален в первом тайме в матче Аргентина – Чили (видео)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был удален в матче за третье место на Кубке Америки против команды Чили.

Футболист получил прямую красную карточку за стычку с защитником чилийцев Гари Меделем. Оба футболиста были удалены.

На данный момент счет в матче 2:1 в пользу аргентинцев.

Месси на этом турнире сыграл в шести матчах и забил один гол.

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