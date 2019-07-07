Бариста растерялся, увидев в кафе игроков «Ливерпуля» (видео) - Советский спорт
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07 июля 2019 11:09Футбол

Бариста растерялся, увидев в кафе игроков «Ливерпуля» (видео)

Бариста одной из английских кофеен попал в необычную ситуацию, не сумев совладать с собой, когда к нему подошли футболисты «Ливерпуля».

На видео, которое в своем Instagram опубликовал атакующий полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, видно, что молодой человек растерялся, но в итоге все же смог собраться и принять у футболистов заказ.

Отметим, что столь неожиданная реакция баристы заставила смутиться хавбека мерсисайдцев Джеймса Милнера.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы набрали 97 очков и заняли второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив ставшему чемпионом «Манчестер Сити» одно очко.

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In fairness - I reacted exactly the same when I first met James Milner 🤩🥰

Публикация от Adam Lallana (@officiallallana)

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