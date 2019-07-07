Бариста растерялся, увидев в кафе игроков «Ливерпуля» (видео)

На видео, которое в своем Instagram опубликовал атакующий полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана, видно, что молодой человек растерялся, но в итоге все же смог собраться и принять у футболистов заказ.
Отметим, что столь неожиданная реакция баристы заставила смутиться хавбека мерсисайдцев Джеймса Милнера.
Напомним, что в завершившемся сезоне «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы набрали 97 очков и заняли второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив ставшему чемпионом «Манчестер Сити» одно очко.
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