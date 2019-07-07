«Химки» в гостях разгромили «Луч», а «Шинник» на выезде переиграл «СКА-Хабаровск» - Советский спорт
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07 июля 2019 11:56Футбол

«Химки» в гостях разгромили «Луч», а «Шинник» на выезде переиграл «СКА-Хабаровск»

Футболисты «Химок» переиграли «Луч» в выездном матче 1-го тура первенства ФНЛ со счетом 5:2.

В составе подмосковного клуба голами отметились Камран Алиев (13-я и 22-я минуты), Илья Кухарчук (45) и Дмитрий Каменщиков (90), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник команды из Владивостока Алексей Аравин. У «Луча» дубль на свой счет записал Саид Алиев (74, 84).

Еще в одной встрече 1-го тура «Шинник» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. У ярославской команды отличились Василий Алейников (13) и Эльдар Низамутдинов (58, пен.). В составе хабаровчан точный удар на счету Артемия Малеева (31). Отметим, что на 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «СКА-Хабаровск» Семен Матвийчук.

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