Иван Ракитич: Перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго Хорват рассказал, как мотивировал себя на игру с Россией.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал о том, что перед матчем ¼ финала чемпионата мира с Россией (1:1, по пенальти – 4:3), который состоялся ровно год назад, смотрел фильм «Рокки 4».

«Я смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго, – приводит 24sata слова 31-летнего хорвата. – Мне было интересно, сможем ли мы сделать что-либо подобное, потому что у русские были сильные и высокие. Но мы одержали победу, как и Рокки».

Напомним, матч Россия – Хорватия состоялся 7 июля 2018 года на стадионе «Фишт» в Сочи.

На чемпионате мира в России Хорватия дошла до финала, в котором проиграла Франции (2:4).