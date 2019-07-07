Сергей Игнашевич: Эмоции футболиста мне только помогают «Торпедо» победило «Факел» в первом официальном матче под руководством Игнашевича.

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в матче первого тура ФНЛ на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

– Сложный получился матч для дебюта, – приводит слова Игнашевича официальный сайт черно-белых. – Многие волновались: и наши футболиста, и игроки команды соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра, и, как следствие, нерезультативная.

– В концовке не хотелось выбежать на поле?

– Конечно, нет. А эмоции футболиста мне только помогают.

Напомним, Игнашевич возглавил «Торпедо» в межсезонье. Эта игра стала первой для него в самостоятельной тренерской работе. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

«Торпедо» вернулось в ФНЛ спустя пять после того, как стало победителем группы «Центр» ПФЛ.

Единственный гол в матче на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев. Во втором туре 13 июля «Торпедо» сыграет дома с «Балтикой».