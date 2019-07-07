Сергей Игнашевич: Эмоции футболиста мне только помогают

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в матче первого тура ФНЛ на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
– Сложный получился матч для дебюта, – приводит слова Игнашевича официальный сайт черно-белых. – Многие волновались: и наши футболиста, и игроки команды соперника, это чувствовалось. Была достаточно нервная игра, и, как следствие, нерезультативная.
– В концовке не хотелось выбежать на поле?
– Конечно, нет. А эмоции футболиста мне только помогают.
Напомним, Игнашевич возглавил «Торпедо» в межсезонье. Эта игра стала первой для него в самостоятельной тренерской работе. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.
«Торпедо» вернулось в ФНЛ спустя пять после того, как стало победителем группы «Центр» ПФЛ.
Единственный гол в матче на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев. Во втором туре 13 июля «Торпедо» сыграет дома с «Балтикой».
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