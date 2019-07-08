Сергей Игнашевич: Цель-минимум для «Торпедо» – закрепиться в ФНЛ «Торпедо» вернулось в ФНЛ победой над «Факелом».

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча первого тура ФНЛ с «Факелом» (1:0) высказался о задачах команды на сезон.

– Задача – побеждать в каждом матче, – приводит слова Игнашевича официальный сайт черно-белых. – Цель-минимум – закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач.

– Усиления еще будут?

– До 2 сентября еще есть время. Мы находимся в активном поиске и надеемся приобрести еще одного-двух футболистов.

Напомним, накануне «Торпедо» победило «Факел» (1:0) на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Единственный гол на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев.

Эта игра стала для Игнашевича первой в карьере в качестве главного тренера. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб молодежного состава ЦСКА.

Во втором туре 13 июля «Торпедо» сыграет с «Балтикой» на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

Добавим, что «Торпедо» вернулось в ФНЛ спустя пять лет.