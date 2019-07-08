Сергей Игнашевич: Цель-минимум для «Торпедо» – закрепиться в ФНЛ

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после матча первого тура ФНЛ с «Факелом» (1:0) высказался о задачах команды на сезон.
– Задача – побеждать в каждом матче, – приводит слова Игнашевича официальный сайт черно-белых. – Цель-минимум – закрепиться, а максимальная – добиться самых высоких задач.
– Усиления еще будут?
– До 2 сентября еще есть время. Мы находимся в активном поиске и надеемся приобрести еще одного-двух футболистов.
Напомним, накануне «Торпедо» победило «Факел» (1:0) на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Единственный гол на 81-й минуте забил форвард Иван Сергеев.
Эта игра стала для Игнашевича первой в карьере в качестве главного тренера. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб молодежного состава ЦСКА.
Во втором туре 13 июля «Торпедо» сыграет с «Балтикой» на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
Добавим, что «Торпедо» вернулось в ФНЛ спустя пять лет.
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