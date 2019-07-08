«Вест Хэм» готов выкупить Макси Гомеса у «Сельты» «Молотобойцы» заплатят сумму отступных в размере 50 миллионов евро.

Форвард «Сельты» Макси Гомес может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports.

«Молотобойцы» намерены заплатить испанцам сумму отступных за 22-летнего уругвайца в размере 50 миллионов евро. В настоящее время клубы ведут переговоры о том, в каком формате будет произведена оплата. Не исключено, что «Сельта» согласится на рассрочку платежей.

Напомним, Гомес провел в примере два сезона. За это время он забил 31 гол и сделал десять результативных передач в 71 матче турнира.

Ранее сообщалось, что на нападающего также претендует «Валенсия», однако в Лондоне игроку предлагают зарплату в два раза больше.