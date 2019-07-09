Два клуба из Китая интересуются Наингголаном

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в Китае.
Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, на 31-летнего бельгийца претендуют «Далянь Ифан» и «Шанхай Шеньхуа». При этом пока переговоры носят предварительный характер.
Напомним, на прошлой неделе генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Наингголан вместе с форвардом Мауро Икарди не входят в планы клуба. При этом оба игрока отправились вместе с командой на сбор в Швейцарию.
Наингголан выступает за «Интер» с 2014 года после перехода из «Ромы». Всю свою карьеру на взрослом уровне полузащитник провел в Италии. Ранее он играл за «Пьяченцу» и «Кальяри». В 315 матчах в серии A на его счету 41 гол и 30 результативных передач.
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