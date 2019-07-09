«Вест Хэму» предложили подписать Балотелли

Форвард Марио Балотелли, ставший в межсезонье свободным агентом, был предложен «Вест Хэму», сообщает The Telegraph.
28-летний итальянец провел вторую половину минувшего сезона в «Марселе» и забил восемь голов в 15 матчах, однако это не помогло ему остаться в клубе.
Приоритетом для «Вест Хэма» по-прежнему остается подписание форварда «Сельты» Макси Гомеса. Накануне появилась информация о том, что «молотобойцы» готовы заплатить испанцам сумму отступных в размере 50 миллионов евро, однако хотят это сделать в рассрочку.
В этой связи главный тренер команды Мануэль Пеллегрини пока не проявляет интерес к бывшему форварду «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Напомним, на счету Балотелли 21 гол и три результативные передачи в 70 матчах премьер-лиги.
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