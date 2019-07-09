«Тамбов» выпустил проморолик к матчу с «Зенитом» под названием «Битва чемпионов» (видео) - Советский спорт
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09 июля 2019 12:00ФутболЛипкин Антон

«Тамбов» выпустил проморолик к матчу с «Зенитом» под названием «Битва чемпионов» (видео)

«Тамбов» дебютирует в премьер-лиге в матче с чемпионами России.

«Тамбов» опубликовал в официальном твиттере клуба проморолик к матчу первого тура премьер-лиги с «Зенитом».

Минутное видео названо битва чемпионов. Его создатели делают акцент на параллелях между чемпионством «Зенита» в премьер-лиге и победой «Тамбова» в ФНЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Тамбов» занял первое место и впервые в своей истории вышел в сильнейший дивизион российского футбола.

Матч «Зенит» – «Тамбов» пройдет 14 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).

Ранее команды играли друг с другом один раз: 22 сентября 2016 года «Зенит» крупно победил «Тамбов» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

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