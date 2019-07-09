Глушаков написал заявление на бывшую жену - Советский спорт
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09 июля 2019 14:46ФутболЛипкин Антон

Глушаков написал заявление на бывшую жену

Полузащитник «Ахмата» хочет добиться права видеться с детьми.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на свою бывшую жену Дарью, сообщает Super.ru.

32-летний футболист намерен добиться права видеться со своими дочками: семилетней Валерией и двухлетней Александрой.

В этой связи Глушаков рассчитывает привлечь бывшую супругу к ответственности в связи с подлогом документов, а именно психологического исследования двух девочек, которое было предоставлено Дарьей в ходе дела о разводе и алиментах.

«Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это — уголовная статья», – заявила адвокат Глушакова Мария Дубровская.

Напомним, в июне Глушаков разорвал контракт со «Спартаком» и стал игроком «Ахмата».

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