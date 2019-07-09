Урош Спаич: Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, скамейку нужно пополнять

Защитник «Краснодара» Урош Спаич высказался об усилении команды в межсезонье.
«В «Краснодаре» много молодых игроков, но этого не всегда хватало, – сказал 26-летний серб в интервью «Известиям». – Если мы хотим биться за самые высокие места и чемпионство, то, конечно, скамейку нужно пополнять. Из-за этого мы потеряли много очков в прошлом сезоне».
Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» занял третье место, благодаря чему впервые в своей истории сможет сыграть в Лиге чемпионов. Выступление в турнире для «быков» начнется с третьего квалификационного раунда.
Добавим, что в межсезонье «Краснодар» подписал защитника Руслана Камболова, полузащитников Тонни де Вильену, Юнеса Намли и Кайо Панталеао.
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