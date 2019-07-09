Юрий Семин – о шансах «Локо» в Лиге чемпионов: Это трудный вопрос - Советский спорт
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09 июля 2019 21:56ФутболГичунцев Артур

Юрий Семин – о шансах «Локо» в Лиге чемпионов: Это трудный вопрос

В минувшем сезоне команда заняла второе место в РПЛ и вышла в групповой этап турнира.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.

«Какие шансы на выход в одну восьмую финала ЛЧ? Это трудный вопрос. Сейчас я на него не готов ответить», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Отметим, что жеребьевка Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако.

В прошлом сезоне этот турнир выиграл английский «Ливерпуль».

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