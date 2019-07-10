«Вест Хэм» не договорился о трансфере Гомеса, игрок перейдет в «Валенсию»

«Вест Хэм» завершил переговоры с «Сельтой» о трансфере форварда Макси Гомеса, сообщает Sky Sports.
«Молотобойцы» были готовы заплатить испанцам сумму отступных за 22-летнего уругвайца в размере 50 миллионов евро. Однако клубы не договорились по структуре платежей.
Теперь Гомес близок к переходу в «Валенсию». Ожидается, что в среду сделка будет завершена.
Напомним, в понедельник «Вест Хэм» продал нападающего Марко Арнаутовича в «Шанхай СИПГ» и рассматривал Гомеса в качестве замены австрийцу.
Гомес провел в примере два сезона. За это время он забил 31 гол и сделал десять результативных передач в 71 матче турнира.
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