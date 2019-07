Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

Форвард сборной Бельгии Дивок Ориги договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта.

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист уже поставил подпись под новым соглашением, однако, о его сроках и других деталях, не уточняется.

Ориги стал игроком «красных» летом 2014 года. За пять лет он отыграл 98 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач.

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌