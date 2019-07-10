Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

Форвард сборной Бельгии Дивок Ориги договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта.
Как сообщает клубная пресс-служба, футболист уже поставил подпись под новым соглашением, однако, о его сроках и других деталях, не уточняется.
Ориги стал игроком «красных» летом 2014 года. За пять лет он отыграл 98 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач.
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