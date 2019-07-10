Полузащитник Баду официально стал игроком «Спартака» Немецкий хавбек «Вольфсбурга» Малькольм Баду перешел в «Спартак».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, 22-летний воспитанник «Вольфсбруга» подписал с красно-белыми полноценный контракт.

Подробности сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне Баду выступал за вторую команду «Вольфсбурга». В 11 матчах он забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Добавим, что полузащитник привлекался в юношеские и молодежную сборные Германии.