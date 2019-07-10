Томас Цорн: Баду перешел в «Спартак» за символическую компенсацию

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание контракта с немецким полузащитником Малкольмом Баду.
Напомним, он перебрался в чемпионат России из немецкого «Вольфсбурга».
«Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку.
Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», – цитирует функционера Telegram «Спартака».
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