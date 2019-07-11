Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии и может получить работу в «Алании» - Советский спорт
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11 июля 2019 11:57ФутболЛипкин Антон

Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии и может получить работу в «Алании»

Карьера чиновника Габулова не продлилась и года.

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов покинул пост министра спорта Северной Осетии, написав заявление по собственному желанию, сообщает «Р-Спорт».

Не исключено, что 35-летний Габулов будет работать в «Алании», которая возрождается в республике и в нынешнем сезоне сыграет в группе «Юг» ПФЛ.

В первом туре 16 июля «Алания» сыграет дома с «Легионом Динамо» из Махачкалы, а 20 июля – проведет матч 1/256 финала Кубка России с «Вайнахом» (Шали). Добавим, что во Владикавказе также продолжает выступать клуб «Спартак».

Напомним, Габулов завершил игровую карьеру в 2018 году после чемпионата мира, на котором он входил в состав сборной России. В ноябре он занял пост министра спорта Северной Осетии.

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