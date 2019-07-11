«Барселона» откажется от презентации Гризманна

12 июля «Барселона» и «Атлетико» подпишут документы о переходе французского нападающего Антуана Гризманна, утверждает Mundo Deportivo. Каталонцы заплатят 120 миллионов евро отступных.
Официально о приобретении будет объявлено после небольшой формальности: трансфер должна одобрить испанская ла лига.
Также сообщается, что сине-гранатовые не проведут торжественную презентацию Гризманна. Это связано с подготовкой поля «Камп Ноу» к предстоящему сезону и гастролями «Сирк дю солей» на малой арене «Барселоны».
В сезоне-2018/19 28-летний форвард провел за «Атлетико» 47 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.
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