Гацкан может перейти в «Рубин» Хавбек вернется на берега Волги?

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан получил предложение от «Рубина», сообщает «БИЗНЕС Online». Контракт 35-летнего хавбека с дончанами действует до лета 2020 года.

Гацкан выступал за казанский клуб с 2006 по 2008 год. На его счету два мяча в 46 играх за клуб из Татарстана.

После молдаванин перешел в «Ростов», где забил 24 мяча в 314 матчах во всех турнирах. В 2014 году Гацкан выиграл Кубок России.