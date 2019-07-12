Бабурин перешел в «Ростов»

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря «Зенита» Егора Бабурина. Стороны подписали соглашение до лета 2024 года.
Также 25-летний уроженец Чернигова выступал за «Зенит-2» и «Рубин». На его счету 34 «сухаря» в 105 официальных матчах во взрослой карьере.
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