Бабурин перешел в «Ростов» - Советский спорт
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12 июля 2019 19:51ФутболКоноплев Александр

Бабурин перешел в «Ростов»

Вратарь начал с шести «сухарей» подряд в премьер-лиге.

«Ростов» на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря «Зенита» Егора Бабурина. Стороны подписали соглашение до лета 2024 года.

Также 25-летний уроженец Чернигова выступал за «Зенит-2» и «Рубин». На его счету 34 «сухаря» в 105 официальных матчах во взрослой карьере.

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