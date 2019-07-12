В Голландии Хонду и Бюттнера включили в сборную лучших свободных агентов За этих футболистов не надо платить.

Голландское издание NOS.nl составил два списка игроков, находящихся в статусе свободного агента.

В первый попали именитые футболисты, выступавшие в известных клубах Европы. Его возглавляет Дани Алвес. Второе место у Франка Рибери. Обоим футболистам на данный момент по 36 лет.

Во втором списке – футболисты с опытом выступлений в чемпионате Голландии. Среди них – экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда и бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер.