«Чертаново» на своем поле одержал победу над «Енисеем» Футболисты «Чертаново» переиграли «Енисей» в домашнем матче 2-го тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.

В составе московской команды голами отметились Дмитрий Цыпченко (18-яминута) и Максим Витюгов (34, пен.). У команды и Красноярска отличился Александр Харитонов (25).

Отметим, что на 28-й минуте защитник москвичей Юрий Горшков не смог реализовать 11-метровый удар.

После этой игры «Чертаново» набрал шесть очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» с тремя очками занимает девятое место.

В следующем туре «Чертаново» в гостях сыграет против «Факела», а «Енисей на своем поле встретится с «Ротором».