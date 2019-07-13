«Ростов» – «Оренбург». Еременко сыграет с первых минут

Названы составы на матч первого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Оренбург».
«Ростов»: Песьяков, А. Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Логашов, Вилюш, Гацкан, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, С. Козлов, Афонин, Маляров, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович.
Запасные: Руденко, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Аюпов.
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало – в 21.30 по московскому времени.
Наш состав на первый матч сезона! pic.twitter.com/VEZuABM0Hg— Football Club Rostov (@rostovfc) 13 июля 2019 г.
Состав #ФКОренбург на матч #РостовОренбург pic.twitter.com/tzGKaqj3QE— ФК Оренбург (@fcorenburg) 13 июля 2019 г.