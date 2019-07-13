«Ростов» – «Оренбург». Еременко сыграет с первых минут - Советский спорт
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13 июля 2019 20:22ФутболКоноплев Александр

«Ростов» – «Оренбург». Еременко сыграет с первых минут

Начало встречи – в 21.30 по московскому времени.

Названы составы на матч первого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Оренбург».

«Ростов»: Песьяков, А. Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Логашов, Вилюш, Гацкан, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, С. Козлов, Афонин, Маляров, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович.

Запасные: Руденко, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Аюпов.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало – в 21.30 по московскому времени.

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