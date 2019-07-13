Сергей Игнашевич: В матче против «Балтики» не хватало наших болельщиков Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвел итоги домашнего матча 2-го тура первенства ФНЛ против «Балтики» (2:0).

- Считаю, что мы сыграли очень организованно, как в первом, так и во втором тайме. Мы контролировали ход матча и заслуженно победили.

- Насколько команде сегодня не хватило домашней атмосферы Восточной улицы?

- Да, конечно, не хватало атмосферы, не хватало наших болельщиков, в том количестве, в каком они обычно присутствуют на играх. Но я знаю, что руководство клуба делает все возможное, чтобы наши следующие матчи прошли на Восточной улице.

- С чем связаны две замены в первом тайме?

- У нас молодой футболист получил травму, и чтобы мы не потеряли замену, в игру должен был войти «лимитчик». В итоге, приняли решение выпустить опытного защитника и молодого Артура Галояна.

- Как вам «Балтика»?

- Мне понравился соперник и тот футбол, в который они играли, - приводит слова Игнашевича пресс-служба ФНЛ.

Напомним, что после двух туров первенства «Торпедо», набрав шесть очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице ФНЛ. В следующем матче подопечные Игнашевича сыграют на выезде против «СКА-Хабаровска».