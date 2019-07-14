«Валенсия» официально объявила о переходе Гомеса

Как сообщает пресс-служба испанской команды, 22-летний уругваец подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.
Напомним, что уругваец перешел в «Сельту» из уругвайского «Дефенсора» в июле 2017 года. С тех пор нападающий провел за команду из Виго 75 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 19 результативных передач.
Как отмечает портал transfermarkt, переход уругвайского форварда обошелся «Валенсии» в 14,5 миллиона евро.
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