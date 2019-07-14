«Валенсия» официально объявила о переходе Гомеса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июля 2019 14:52Футбол

«Валенсия» официально объявила о переходе Гомеса

Нападающий «Сельты» Макси Гомес продолжит карьеру в «Валенсии».

Как сообщает пресс-служба испанской команды, 22-летний уругваец подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Напомним, что уругваец перешел в «Сельту» из уругвайского «Дефенсора» в июле 2017 года. С тех пор нападающий провел за команду из Виго 75 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 19 результативных передач.

Как отмечает портал transfermarkt, переход уругвайского форварда обошелся «Валенсии» в 14,5 миллиона евро.

14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/07 23:15Футбол
Александр Точилин: Мы уважали «Спартак», но не боялись егоГлавный тренер ФК «Сочи» прокомментировал минимальное поражение своей команды от «Спартака» в дебютном матче в премьер-лиге.
13/07 23:30Футбол
Ионов забил в стиле Роббена. «Ростов» обыграл «Оренбург»«Ростов» в стартовом матче чемпионата России-2019/20 переиграл на своем поле «Оренбург» – 2:1.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
14/07 11:30Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Крыльев Советов» и ЦСКА.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
13/07 22:00Футбол
Валерий Гладилин: Игры у «Спартака» нет. Сегодня повезлоБывший полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
13/07 22:48Футбол
Жиго принес победу «Спартаку». Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
13/07 22:30Футбол
«Стандарты» Фернандо, «традиции» Жиго – новый стиль «Спартака»Красно-белые предстали перед своими болельщиками ровно два месяца спустя после заключительного матча предыдущего чемпионата с «Уфой».
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
Новости
15:14 Футбол «Крылья Советов» - ЦСКА. Стартовые составы команд
15:01 Регби Российские регбистки сыграют с Англией в финале отборочного турнира на Олимпиаду
14:52 Футбол «Валенсия» официально объявила о переходе Гомеса
14:44 Футбол ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего «Ливерпуля»
14:28 Баскетбол ВЭФ покинул Единую лигу ВТБ
14:22 Футбол «Ювентус» согласовал трансфер де Лигта за 70 миллионов евро
14:11 Футбол Фрэнк Лэмпард: «Челси» необходимо отработать все детали в рамках предсезонки
14:02 Футбол «Бавария» представила гостевую форму на сезон-2019/20
13:56 Футбол Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА
13:51 Футбол Мауро Икарди: Останусь в «Интере» на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду
13:37 Баскетбол Центровой сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП
13:22 Футбол Макгиди подписал новый контракт с «Сандерлендом»
13:07 Фигурное катание Загитова будет катать короткую программу под песню Yasmin Levy
12:50 Футбол На матче «Зенит» – «Тамбов» ожидается до 45 тысяч зрителей
12:47 Хоккей «Спартак» свой первый контрольный матч сыграет против чешского клуба «Верва»
12:21 Хоккей СКА подписал пробное соглашение с Игорем Ларионовым-младшим
12:09 Футбол «Крылья Советов» не смогли переиграть ЦСКА в матче молодежного первенства
12:03 Регби Российские регбистки вышли в полуфинал отборочного турнира на Олимпиаду
11:44 Волейбол Главный тренер сборной России: Здорово, что мы смогли выйти в финал Лиги наций
11:39 Футбол «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика