Азар взял номер Черышева - Советский спорт
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14 июля 2019 17:11ФутболКоноплев Александр

Азар взял номер Черышева

Тот случай, когда футболист очень любит баскетбол.

Новичок «Реала» Эден Азар определился с игровым номером. Как сообщает Marca, бельгиец будет выступать под номером 23.

Дело в том, что Азар – большой поклонник баскетбола и поклонник Майкла Джордана, который также выступал под 23-м номером.

Напомним, что в разное время 23-й номер в «Реале» принадлежал Дэвиду Бекхэму, Уэсли Снайдеру и Денису Черышеву.

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